Burgemeesters hopen op snellere versoepelingen coronaregels

„Iedereen snakt (...) naar meer vrijheden, ook in Den Haag”, zegt burgemeester Jan van Zanen van de hofstad. Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden ziet het rooskleurig in. „Het gaat de goede kant op met de coronacijfers.”

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam denkt eveneens dat het kabinet zich kan beroepen op „afspraken die eerder zijn gemaakt” om sneller te versoepelen nu de „trend onmiskenbaar dalende” lijkt.

Het verschil tussen het RIVM en het kabinet is volgens hem maar vier dagen. Het RIVM adviseert het kabinet om nog even pas op de plaats te maken. Het kabinet wil juist met een paar dagen versnellen. „Als de discussie gaat over het aantal dagen, dan zijn we al een heel eind gekomen”, vat Jack Mikkers van Den Bosch positief samen.