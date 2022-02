Politie roept omstanders op om weg te blijven LIVE | Gewapende gijzeling op Leidseplein: slachtoffer onder schot gehouden, veel politie op de been

Screenshot uit een video die van de overval rondgaat. Ⓒ at5

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie is dinsdagmiddag groots uitgerukt vanwege een melding van een overval op het Leidseplein. Het zou uitgelopen zijn op een gewapende gijzeling in de Apple Store. Op een video is te zien dat iemand door een man met bivakmuts onder schot wordt gehouden.