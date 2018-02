Satudarah-kopstuk Michel B. gearresteerd tijdens skivakantie

Een onbekende Nederlander zag B., die logeerde in het dure hotel Gaspingerhof, en tipte de Nederlandse politie. Het Fast NL team van de nationale politie nam contact op met Oostenrijkse collega’s, die een arrestatieteam inzetten om de vuurwapengevaarlijke B. te arresteren.

B. stond sinds oktober op de nationale opsporingslijst. Hij geldt als een van de grondleggers van motorclub Satudarah. Justitie verdenkt B. samen met drie andere oprichters van Satudarah van een reeks ernstige strafbare feiten.

Eind september werden de kopstukken Angelo M. (40) uit Tilburg, Xanterra M. (43) uit Tilburg en Paul M. (48) uit Maastricht aangehouden. Zij zitten nog vast. Michel B. was toen niet op zijn verwachte verblijfplaats en liet via zijn advocaat aan de politie laten weten dat hij niet van plan was om zich over te geven. Het was voor de politie reden om hem met naam en foto te tonen in Opsporing Verzocht. De politie waarschuwde dat de verdachte vuurwapengevaarlijk is.

Inval

Of B. tijdens zijn arrestatie in bezit was van een vuurwapen is niet bekend. Eind vorig jaar deed de politie een inval in de woning van B. in het Duitse Alstätte. Bij die inval werden twee van de vier honden van B. doodgeschoten. Onnodig, volgens de advocaat van B.. Wanneer B. naar Nederland wordt overgebracht is niet bekend.

