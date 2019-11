Advocaat zwaargewond na aanval vanuit auto

Het slachtoffer is volgens Duitse media tijdens het uitlaten van de hond in zijn been geraakt en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou het over straat uit hebben geschreeuwd van de pijn, maar was wel aanspreekbaar. „Het was net na acht uur, plots was er een luide knal te horen - en hoe”, zegt een 81-jarige vrouw uit de buurt tegen Allgemeine Zeitung. „Ik dacht dat ze hier aan het jagen waren.” Buren hebben de zorg over de hond van Schol op zich genomen. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

Schol werd vanuit een witte auto met Nederlands kenteken beschoten. Daarin zouden meerdere mensen zitten. De daders zijn nog niet gearresteerd. Duitse en Nederlandse agenten zijn een klopjacht gestart. „We zoeken met man en macht naar de vluchtauto”, meldt een woordvoerder van de Duitse politie.

Volgens het Duitse OM gaat het in elk geval om een Nederlander, maar de autoriteiten kunnen niet ingaan op het beroep van het slachtoffer. Hij zou gespecialiseerd in onder meer ondernemingsrechtelijke en juridische dienstverlening. De schietpartij houdt vermoedelijk verband met het faillissement van een sportschool in Losser. Schol was daarbij curator. Zijn advocatenkantoor in Enschede kan geen commentaar geven.

Grenscontrole

In de Duitse grensplaats zijn woensdagmorgen veel agenten op de been. De weg waar geschoten werd, is afgezet voor onderzoek. De Nederlandse politie ging, gehuld in kogelwerende vesten, naar de grens om de situatie in de gaten te houden.

Deze zomer werd Amsterdam opgeschrikt door de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, ’s morgens voor zijn huis in Buitenveldert. Vermoedelijk zit de bende van ’s lands meest gezochte drugscrimineel Ridouan Taghi achter die aanslag, omdat Wiersum kroongetuige Nabil B. bijstond. De moord zorgde er al voor dat er extra geld wordt uitgetrokken in de strijd tegen drugs en voor extra beveiliging van bedreigde lieden.

