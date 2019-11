’Advocaat zwaargewond na beschieting vanuit auto’

Het slachtoffer is volgens Duitse media in zijn been geraakt. Hij zou het over de straat uit schreeuwen van de pijn. „Het was net na acht uur, plots was er een luide knal te horen - en hoe”, zegt een 81-jarige vrouw uit de buurt tegen Allgemeine Zeitung. „Ik dacht dat ze hier aan het jagen waren.”

De man werd beschoten vanuit een witte auto met Nederlands kenteken. Daarin zouden meerdere mensen zitten. De daders zijn nog niet gearresteerd. Duitse en Nederlandse agenten zijn een klopjacht gestart. „We zoeken met man en macht naar de vluchtauto”, meldt een woordvoerder van de Duitse politie.

In de Duitse grensplaats zijn veel agenten op de been. De weg waar geschoten werd, is afgezet voor onderzoek. De Nederlandse politie staat, gehuld in kogelwerende vesten, bij de grens om de situatie in de gaten te houden.