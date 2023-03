Ook Europees Parlement verbiedt TikTok-app op zakelijke apparaten

Het parlement volgt hiermee het besluit vorige week van de twee andere belangrijkste EU-instellingen, namelijk de Europese Commissie (het dagelijks EU-bestuur) en de Raad van de Europese Unie, waarin de 27 EU-landen zijn vertegenwoordigd. Bij het parlement zijn meer dan 8100 mensen in dienst, veelal werkend voor de 705 Europarlementariërs. Die vallen niet onder het personeel maar hen wordt volgens ingewijden „sterk aangeraden” de TikTok-app van hun persoonlijke elektronische apparatuur te verwijderen.

Als reden voor het besluit worden „zorgen over de cyberveiligheid” in het Europees Parlement opgegeven. TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance en ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.

