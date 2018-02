Ratten gaan 15 dagen oude baby te lijf; ouders aan de drugs

Het dochtertje van de Amerikaanse Erica Shryrock (19) en haar vriend Charles Elliot (18) was amper vijftien dagen oud toen de twee bij vrienden terechtkwamen die hun drugs aanboden. Het stel ging knock out door een grote dosis drugs, maar toen zij wakker werden hoorden zij hun pasgeboren baby krijsen. Dat meldt Nieuwsblad.

Het meisje was aangevallen door de vele ratten in het huis van de vriend van het stel. Haar armpjes, vingers, handen en gezichtje waren dusdanig toegetakeld door de beesten, dat er plastische chirurgie aan te pas moest komen om ze te herstellen.

Het stel wilde in eerste instantie niet met het meisje naar het ziekenhuis, uit angst om haar kwijt te raken. Het was de moeder van Elliot die eiste dat haar kleinkind werd nagekeken door doktoren. Toen de politie het huis in kwestie doorzocht, vonden ze bloederige afdrukken van rattenpootjes en een babymutsje dat doordrenkt was met bloed. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

Cel

De ouders van het meisje zijn zaterdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Het stel heeft al 293 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Hun baby’tje is inmiddels geadopteerd door een nieuwe familie.