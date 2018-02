Sprookjesjeugd in Canadese bossen

— Zelf noemt Beorn Nijenhuis (33) het voor een groot deel geluk. Dat hij als jongetje droomde om als schaatser mee te doen aan de Olympische Spelen, om vervolgens in 2006 daadwerkelijk aan de start te staan in Turijn, Italië. Jeugdboekenschrijver Edward van de Vendel maakte er samen met Nijenhuis, in aanloop naar de Olympische Winterspelen, een kinderboek over. „Mijn jeugd in Canada heeft mij de kracht en mogelijkheid gegeven mijn doel te realiseren. Als ik ergens anders was opgegroeid, was dit nooit gelukt.”