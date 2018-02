Moskou bevestigt: Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten

Syrische rebellen kwamen eerder op de dag met het bericht dat ze een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht hebben geschoten. De jet van het type SU25 zou bij de plaats Maarat al-Numan zijn neergehaald. Volgens de rebellen werd de piloot echter op enige kilometers van zijn toestel gevangengenomen.

In het gebied in de provincie Idlib vechten Syrische regeringstroepen met luchtsteun van Rusland tegen de rebellen.

Volgens Rusland werd de straaljager neergehaald met een luchtdoelraket tijdens een vlucht in een de-escalatiezone in Idlib. De piloot zag nog kans te melden dat hij zijn schietstoel had gebruikt.

Het Russische ministerie van Defensie meldde later dat dertig militanten waren gedood door luchtaanvallen in het gebied waar de straaljager was neergehaald.