Oene zoekt massaal naar vermiste Loes (18)

Onze verslaggever Mark Mensink is ter plaatse en twitttert live mee. Zijn tweets vindt u hier:

Heel het dorp, tot ver buiten de bebouwde kom, is op deze anders zo vreedzame rustdag uitgelopen. Mensen staan buiten, op straat of voor hun huis, kletsen met elkaar en met de vele speurders. Die komen niet alleen maar uit de kern, maar ‘overal’ vandaan. Deze inmiddels behoorlijk massale zoektocht werd op touw gezet door vrienden van de jonge Epese, die per fiets naar huis vertrok en daar niet aankwam. “Wat moeten we dan? Thuis zitten? Dat helpt sowieso niet”, aldus de verontruste jongeren.

In haar eentje vertrokken

Loes zou ’s nachts met vriendin Tamara meefietsen, maar ging om onduidelijke redenen in d’r eentje omstreeks 4 uur weg vanaf de feestlocatie aan de Deventerweg in Oene. Daar was die avond een halfjaarlijks tentfeest, zoals dat zo vaak in zo’n plattelandsgemeente georganiseerd wordt. “Een besloten iets. Iedereen kent elkaar. Geen vreemd volk, maar eigenlijk alleen onze eigen vrienden”, vervolgen de jongens en meiden. “Het is nog maar de vraag of we het weer organiseren, nu dit is voorgevallen. Het ligt er ook helemaal aan de uitkomst. Het gaat ons nu om Loes en nergens anders om.”

Ⓒ News United / Stefan Verkerk

Vooral dat de 18-jarige jongedame intussen al meer dan 30 uur weg is, zonder contact te hebben met haar ouders of via social media een berichtje te plaatsen, bevreemdt de jongelui ten zeerste. “Ik begrijp het écht niet”, zegt er eentje. “Ook al is je telefoon leeg, dan nog heb je zo ergens een oplader… En hoe langer het duurt, hoe meer we ons zorgen maken dat er iets vreselijks is gebeurd.”

Ⓒ News United / Stefan Verkerk

Hechte gemeenschap

Een ondernemer omschrijft Oene als een hechte, vrij christelijke gemeenschap. “Het is een hele rustige buurt. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Veel sociale controle ook. Dat heb je in dit soort oude dorpjes. Iedereen houdt elkaar in de gaten.” De dominee van de enige kerk die de kleine kern rijk is, heeft vanmorgen zijn gelovigen voorgebeden dat Loes een veilige thuiskomst zal hebben. “Dat is iets wat iedereen hoopt. Dat het meisje toch nog ergens blijkt te zijn en heelhuids naar huis mag komen.”