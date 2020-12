Emmenaar in Texaanse cel na voogdijzaak dochters

EL PASO - Een 58-jarige man uit Emmen zit al weken in een gevangenis in de Amerikaanse stad El Paso, nadat hij illegaal de grens bij Mexico was overgestoken. De man wilde een voogdijzaak over zijn dochters bijwonen, kreeg geen visum, en besloot toen uit wanhoop de levensgevaarlijke oversteek te maken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het bizarre verhaal.