Serveerster ontvangt 2000 dollar fooi, maar kreeg geen cent

De 21-jarige Emily Bauer werkte pas twee weken in het restaurant toen ze werd ingeroosterd voor een drukke zondagdienst bij het Red Hook Seafood and Bar in San Antonio, meldt nieuwszender KVUE.

Tijdens haar hectische dienst bleef ze verontschuldigingen maken tegenover een klant die aan een van haar tafeltjes zat, omdat hij zo lang moest wachten. De man zei dat het oké was. „Ik heb restaurants gehad”, zei hij. „Ik snap hoe het is om te bedienen.”

Even later vroeg de man of Bauer de bestelling toch maar te cancelen en hij zei „breng me maar gewoon de rekening.” Bauer had het in eerste instantie niet gezien, maar bij het afrekenen had de man haar een fooi van 2000 dollar geven. „Vrolijk kerstfeest! Blijf hard werken!”, stond er op de bon.

Haar vreugde sloeg snel om toen haar baas zei dat fooien boven de 500 dollar niet verwerkt konden worden. Hij zei „Regel nummer 1: accepteer nooit zo’n fooi, want je krijgt het nooit”, vertelt Bauer.

’Misverstand’

Twee dagen later meldt het restaurant dat het hele verhaal berust op een misverstand. Ze konden de fooi niet uitbetalen omdat de transactie met de bank mislukt was. „Het is alsof de bank zegt: ’het is fraude, dus het kan niet doorgaan’”, legt de directeur, die anoniem wil blijven, uit aan nieuwszender Kens.

The Red Hook Seafood and Bar in San Antonio Ⓒ Google maps

Volgens de directeur heeft de klant later nog gebeld om na te vragen of Emily haar fooi had ontvangen. Maar de manager zou geen contactgegevens hebben genoteerd. Wel hadden ze de gulle gever gevraagd om terug te komen, omdat de transactie mislukt was. Hoewel de klant nooit kwam opdagen, besloot de eigenaar van het restaurant dat hij het probleem toch op wilde lossen door het bedrag alsnog aan Emily te geven.

„Het is kerst, en iedereen heeft het moeilijk”, aldus de eigenaar. Hij zou haar inmiddels een cheque hebben gegeven.

Emily wil het geld uitgeven aan kerstcadeautjes voor haar twee jonge zoontjes. „We hebben een moeilijk jaar gehad”, vertelde Bauer eerder aan The Post. Haar vriend werd eerder dit jaar ontslagen vanwege de coronacrisis.

„Dat mijn baas de fooi toch wil geven, terwijl de mislukte transactie niet zijn schuld is, daar kan ik hem niet genoeg voor bedanken.”