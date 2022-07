Priester betuigt spijt voor strandmis met luchtbed-altaar

Priester Mattia Bernasconi was van plan de misviering zondag te houden tussen de bomen aan het strand in Crotone met deelnemers van een jongerenkamp, maar de plek werd ingenomen door een andere groep. Er was in de brandende zon geen andere schaduw beschikbaar, waarop een familie het luchtbed aanbood. De priester ging het water in en leidde de dienst, net als de anderen gekleed in zwemkleding.

Het bisdom had niet alleen kritiek, maar prees ook de inzet van de jongeren. De katholieke geestelijke betuigde spijt voor zijn daad. „Het was absoluut niet mijn bedoeling om de eucharistie te bagatelliseren.” Hij voegde daaraan toe dat het „naïef” van hem was om de christelijke symboliek niet het nodige gewicht te geven.