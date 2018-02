Turkije pakt tientallen IS-verdachten op

De verdachten zijn op zeker zestien plekken in Istanbul aangehouden. Bij de acties namen veiligheidsmedewerkers documenten van IS in beslag. De Turkse autoriteiten vermoeden dat de verdachten voor IS in conflictzones in Irak en Syrië actief zijn geweest en aanslagen in Turkse steden aan het voorbereiden waren. Turkije wil de buitenlandse IS-verdachten uitleveren aan het land waar ze vandaan komen. Over de nationaliteit van de opgepakte verdachten hebben de autoriteiten geen mededelingen gedaan.

De regering in Ankara houdt IS verantwoordelijk voor een reeks aanslagen in het land sinds 2015. De laatste maanden heeft Turkije meerdere acties tegen mogelijke leden van het terreurnetwerk uitgevoerd.