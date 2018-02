Bedreigd raadslid boos dat fotoshopper op lijst D66 staat

Tegen Omroep Brabant zegt Raats, student aan de Avans Hogeschool in Noord-Brabant, dat hij erg schrok van de bewerkte foto die hij in februari 2017 onder ogen kreeg. Daarop was zijn hoofd te zien op een foto waarop een IS-beul zijn hand op de schouder van een slachtoffer in een oranje overall legt. Medestudent Steven van der Heijden gaf toe dit te hebben gedaan.

Hij meldde het incident bij de Avans Hogeschool en deed aangifte bij de politie. Zijn verbazing was groot toen hij zag dat de 22-jarige Van der Heijden inmiddels een plekje heeft gekregen op de kieslijst van D66 in de gemeente Best.

„Ik vind dat heel erg vreemd, er zijn raadsleden voor minder van de lijst gehaald”, zegt hij tegen de lokale nieuwssite.

Van der Heijden ziet het probleem niet. „Het is een jaar geleden gebeurd. Het is allemaal uitgepraat”, zegt hij desgevraagd.

Raats zei eerder al tegen De Telegraaf in de loop der jaren een ’dikke huid’ te hebben gekregen. Bij hem thuis zijn er sinds 2015 stenen door de ruiten gegooid. Maar liefst zeven keer in twee weken tijd gingen de ruiten aan diggelen. Een poster van Wilders had drie jonge vandalen tot hun daad aangezet, zo bleek later.