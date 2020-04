EU-hof: Polen, Hongarije en Tsjechië fout met weren asielzoekers

De EU-landen hadden op het hoogtepunt van de migrantencrisis afgesproken Italië en Griekenland tijdelijk te ontlasten van de toestroom van tienduizenden vluchtelingen en migranten door 120.000 van hen te verdelen over de andere lidstaten. De drie voormalige Oostbloklanden weigerden dit. Alleen Tsjechië heeft eenmaal twaalf mensen uit Griekenland herplaatst.

Volgens de hoogste Europese rechter hebben de drie lidstaten zich onttrokken aan hun verplichtingen. Ze hadden een „passend aantal aanvragers van internationale bescherming” op hun grondgebied moeten herplaatsen.

De zaak was aangespannen door de Europese Commissie. In hoeverre de uitspraak enige indruk maakt in Warschau of Boedapest, is de vraag. De landen houden elkaar in Brussel vaak de hand boven het hoofd waardoor pijnlijke maatregelen niet worden doorgevoerd.