15-jarige gijzelnemer Rotterdam getaserd

De politie, die van een ’crisissituatie’ spreekt, schrijft dat de jongen weigerde terug te keren naar een instelling. Hij bedreigde iemand in de woning met een mes.

Meerdere politie-eenheden rukten uit. Eerst hebben politiemensen en de moeder van de jongen geprobeerd met hem te praten. Toen dat niet lukte, is een arrestatieteam binnengevallen. Met een taser is de tiener overmeesterd. Hij is meegenomen naar het bureau. De situatie was daarna onder controle.

Ⓒ MediaTV

Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens ooggetuigen verbleef de jongen in een gesloten inrichting in het oosten van het land en hield hij zich schuil in Rotterdam.