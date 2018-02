Albert Heijn bestrijdt muizenplaag

De supermarkt in de Amsterdamse Watergraafsmeer gaat zondagmiddag om 13.00 uur weer open, aldus Albert Heijn. De winkel sloot woensdag plots haar deuren vanwege een muizenprobleem in het filiaal. Middels briefjes op de deuren werden de klanten geïnformeerd.

Bekijk ook: Muizen hamsteren bij Appie

De sluiting was al de tweede in drie dagen tijd. Ook in Amsterdam-Osdorp moest een Albert Heijn dicht op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die winkel kon zaterdagochtend weer open, na een fikse verdelgingsoperatie, poetsbeurt en het dichtstoppen van gaten en kieren waar ongedierte door naar binnen en buiten kan. Ook bij andere filialen van de supermarktketen werden gaten en kieren gedicht en ging de bezem door de zaak.

Klanten van Albert Heijn in de Amsterdamse Helmholzstraat bij het Christiaan Huygensplein stonden gisteren voor een dichte deur. Ⓒ BAKKER, RONALD

Dergelijke sluitingen zijn vrij zeldzaam, lieten de NVWA en experts weten aan deze krant. Anderzijds rukt de muis op in stedelijke gebieden, waar de beestjes goed gedijen en zich razendsnel voortplanten als ze niet worden bestreden. Binnen een jaar tijd kan een muizenstelletje zorgen voor een plaag van 2000 muizen, als ook hun kinderen en kleinkinderen zich snel voortplanten.