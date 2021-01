Premium Binnenland

Hoe kom je de eeuwigdurende Blue Monday nog door? ’Mopperen helpt!’

Daar is-ie weer, Blue Monday, dit jaar een zwarte dag in het kwadraat. Wat een verwende spoken waren we voorgaande jaren, om te zaniken dat het die ene januaridag zo deprimerend was. Voor wat licht in de duisternis maken we een rondje langs een paradijsvogel, een beroepsmopperkont en een zwartgallig...