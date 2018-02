Beatrix vroeg aanwezig voor knalfuif

Beatrix, die afgelopen woensdag tachtig jaar is geworden, arriveerde al vroeg in de middag aan de achterkant van het paleis om zelf toezicht te houden op de laatste voorbereidingen voor de ontvangst. Kort daarna kwamen ook prinses Mabel met haar dochters, het geheel in vrije tijdskleding geklede koninklijk gezin en prins Constantijn met zijn gezin.

Ook andere leden van de koninklijke familie, onder wie prins Carlos en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven kozen voor de achterdeur, tot verdriet van het publiek en de camerateams die zich op de Dam hadden opgesteld. Daar stond zelfs een koor dat zich de kelen schor zong met een steeds weer herhaald lied over tachtig rode rozen voor de jarige prinses, maar op de lawaaierige Dam viel de boodschap een beetje in het niet.

Genodigden

De genodigden die per bus, taxi, auto, fiets of te voet aankwamen, hadden er in elk geval weinig oor voor. Zij snelden na identiteitscontrole voor het paleis snel naar binnen. Onder de gasten leden en oudleden van de hofhouding - de voormalige grootmeesters Pim Waldeck en Marco Hennis bijvoorbeeld -, kunstvrienden als Marte Röling, Geert Mak, Hans van Manen en Paul van Vliet, de ouders van prinses Laurentien en de moeder van prinses Mabel, en vertrouwelingen als Herman Tjeenk Willink.

Prins Bernhard en echtgenote prinses Annette waren de enigen van de Oranjes die door de voordeur naar binnengingen.