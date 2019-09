’Aangifte tegen college Amsterdam wegens lekken’

Het Amsterdams college deed vorige maand aangifte wegens lekken van geheime informatie naar De Telegraaf. De krant publiceerde naar aanleiding van die stukken dat Amsterdam tientallen miljoenen euro’s moest uittrekken om te voorkomen dat AEB de deuren zou moeten sluiten. De politie doet onderzoek naar dat lek.

Maar nu lijken de rollen omgekeerd: PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren wil een onderzoek naar het lekken door het college zélf. Het raadslid wierp deze vraag donderdagavond op, tijdens een commissievergadering in de Stopera over de afvalcrisis in Amsterdam.

Volgens Van Lammeren heeft het college deze week zélf geheime financiële informatie in openbare stukken gepubliceerd, die bij de agenda voor de commissievergadering waren gevoegd. Het betreft de verschillende scenario’s voor een oplossing van de problemen bij AEB, zoals steun van 35 miljoen euro, een verkoop van de centrale of een faillissement. „Mijn mening is dat bij lekken aangifte gedaan moet worden”, aldus de PvdD-voorzitter.