Pasgeboren baby overlijdt in Australische gevangenis

Het meisje zou in augustus 2018 zijn overleden, schrijft Daily Mail Australia. In Dame Phyllis Frost Centre verblijft een aantal van de gevaarlijkste vrouwen van Australië. Het voorval zou hebben plaatsgevonden in de ’moeder en kind’-afdeling van de gevangenis. Op de speciale afdeling mogen kinderen tot zes jaar oud bij hun moeder blijven.

Volgens een onderzoek van de Australische krant weigerden bewakers en een gekwalificeerde arts het veertien dagen oude meisje te helpen. Een woordvoerder van het ministerie van justitie en veiligheid heeft laten weten dat de zaak wordt onderzocht.

Geschreeuw in de nacht

Volgens Daily Mail Australia vond het incident plaats in de nacht, toen de bezetting minimaal was. Er zou geschreeuw zijn gehoord. Een medegevangene verklaart de baby bewegingsloos te hebben zien liggen, terwijl de moeder van het meisje hysterisch om hulp schreeuwde.

Volgens het onderzoek is er gebeld naar het personeel van de gevangenis, maar die bleven in eerste instantie weg.

Een andere jonge moeder op de afdeling heeft toen tevergeefs geprobeerd het jonge meisje weer bij kennis te krijgen.

’Code zwart’

Uiteindelijk arriveerden bewakers na een kwartier bij de jonge moeder en haar dochter en gaven een ’code zwart’ door aan de verpleegster van de gevangenis. De bewakers hebben toen zelf geen poging gedaan de baby te helpen.

Het meisje is vermoedelijk vlak voor de verpleegster ter plaatse kwam overleden. Naar verluidt duurde het 10 tot 15 minuten voordat de zorgverlener bij de cel arriveerde.

Andere moeders in de gevangenis hebben aan Daily Mail Australia verklaard ’stomverbaasd’ te zijn toen de verpleegster weigerde het kind aan te raken. Ze zou hebben gezegd geen hulp te mogen verlenen omdat het kind ’geen gevangene’ was.

Onderzoek

Na het incident werden de gevangenen vier dagen lang onder strenge controle gehouden, zodat de politie en gevangenispersoneel kon onderzoeken wat er zich had afgespeeld.

Volgens de Australische krant kwam de moeder uit Vietnam en had zij weinig kennissen of familie in de omgeving die voor het meisje konden zorgen.