YouTuber de cel in na beklimmen piramide

Op Instagram plaatste Vitaly een foto waarop duidelijk te zien is dat hij de top van een van de piramides heeft bereikt. „Ik heb vaak in de gevangenis gezeten maar deze ervaring was de ergste ooit. Ik heb verschrikkelijke dingen gezien en ik wens niemand dit toe.”

Vitaly maakte vandaag bekend dat hij met zijn actie aandacht wil vragen voor de bosbranden in Australië. „Ik deed dit met een goede reden. Laten we ons verenigen en geven aan Australië. Ik hoop dat de wereld me hoort.”

Volgens The Sun kunnen mensen die gebouwen uit de Egyptische oudheid beklimmen zonder toestemming een maand celstraf tegemoet zien of een boete die kan oplopen tot 5500 euro.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Vitaly zichzelf in de schijnwerpers zet. Zo werd hij in 2016 gearresteerd toen hij tijdens de NBA-finale het veld op rende. Vorig jaar bleek dat hij zijn vriendin tijdens de Champions League-finale in badpak het veld op had gestuurd om reclame te maken voor zijn YouTube-kanaal.