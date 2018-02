Doden door aanslag Pakistan

Pakistaanse militairen op archiefbeeld. Ⓒ Xinhua / eyevine

ISLAMABAD - Zeker elf militairen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag in de Pakistaanse Swat-vallei. Een terrorist blies zichzelf zaterdag op bij een controlepost bij een hoofdkwartier van het leger in de regio Kabal in het noorden van Pakistan.