’Leerstraf voor belager (15) homostel’

,,Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen. Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en uiting te geven aan je gevoelens”, aldus de officier van justitie tijdens een zitting bij de kinderrechter.

De zitting vond achter gesloten deuren plaats omdat het ging om een minderjarige verdachte. De jongen meldde zich een dag na het incident op een politiebureau. Hij schold samen met twee volwassen mannen van 20 en 21 homostel uit en riep: ,,In Amsterdam, gay is not normal” en ,,kankerhomo’s”. Met zijn gedrag en zijn woorden beledigde de jongen volgens de officier van justitie niet alleen de mannen op wie hij zijn pijlen richtte, maar bracht hij alle homoseksuelen in diskrediet. Hun vrijheid om te laten zien wie ze zijn wordt ernstig geweld aangedaan, vond de officier.

Geobsedeerd

In een interview op het YouTubekanaal van vlogger Youness Ouaali, beweerde de 15-jarige jongen dat het homostel de confrontatie zocht door een opmerking te maken over moslims die door homo’s geobsedeerd zouden zijn. Daar volgde een woordenwisseling en wat duw- en trekwerk op, zei hij. Het interview werd gemaakt voordat hij zich meldde.

Het Openbaar Ministerie vindt ook dat de jongen het belaagde stel een schadevergoeding moet betalen van 850 euro. Zijn twee kompanen van 20 en 21 jaar moeten zich later tijdens een openbare zitting verantwoorden voor de rechter. Zij scholden het stel niet alleen uit, maar reden later op een scooter langs en spuugden de mannen in het gezicht. Dat kan ze in coronatijd op een gevangenisstraf komen te staan vanwege het grote besmettingsgevaar. De kinderrechter doet in de zaak van de 15-jarige jongen over twee weken uitspraak.

Emotioneel

,,Het was heftig”, reageerde Fabio, een van de slachtoffers, na afloop. ,,Er was uiteraard geen agressie zoals op die dag, maar toch was het emotioneel. Nu is het wachten op de uitspraak. We hopen dat deze daad van homohaat wordt bestraft. En dat de straf duidelijk maakt dat homofobie hier echt een probleem is en serieus moet worden aangepakt.”