’Amsterdamse taxichauffeur opgepakt voor drugsbezit in Ghana’

De 52-jarige reiziger werd aangehouden bij de vertrekhal van de internationale luchthaven Kotoka in de Ghanese hoofdstad Accra. Hij werd aangesproken door leden van de narcoticabrigade nadat hij opmerkelijk gedrag vertoonde. Hij stond op het punt om aan boord te gaan van een vlucht naar Schiphol.

De verdachte ontkende met klem dat hij verdovende middelen vervoerde, maar in zijn handbagage vonden officials – verstopt in een verborgen compartiment – drie pakketten waar waarschijnlijk drugs in zat, waarop de vijftiger verder werd ondervraagd. Hij verklaarde eerst van niets te weten, maar nadat hij besefte te zijn ontmaskerd, bekende hij alsnog. Toen biechtte hij ook op een grote hoeveelheid cocaïne in de vorm van bolletjes te hebben ingeslikt, aldus Ghanese media.

Vergoeding van 1500 euro

De taxichauffeur werd opgesloten en onder toezicht geplaatst, waarna uiteindelijk ruim 100 drugsbolletjes zijn lichaam verlieten. Na een test van de poederachtige substantie bleek het inderdaad om coke te gaan.

De verdachte had zowel een Nederlands als een Ghanees paspoort bij zich. Hij verklaarde in Nederland te wonen en op 7 februari in zijn geboorteland te zijn aangekomen om daar ’enkele mensen te ontmoeten’.

Eerder was hij tijdens een van zijn ritten door Amsterdam met een andere Ghanees in contact gekomen, die hem had gevraagd naar Afrika te reizen om daar ’enkele medicijnen’ op te halen en mee te nemen. Hij zou er een vergoeding van 1500 euro voor krijgen. De onbekende man, die hij alleen kende onder zijn voornaam, zou ook zijn ticket hebben betaald.

Voorlopig in hechtenis

De arrestant verklaarde naderhand wel de drugssmokkel te hebben toegegeven, omdat hij bang was dat de cocaïne zijn dood tot gevolg zou hebben als hij zijn vliegtuig zou missen en het spul te lang in zijn lichaam zou blijven.

De verdachte taxichauffeur is inmiddels voorgeleid en blijft voorlopig in hechtenis. Hij moet 2 maart opnieuw voorkomen in Accra. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de kwestie. ,,Maar als we een verzoek krijgen om consulaire bijstand te verlenen, zullen we dat uiteraard doen”, zegt een woordvoerder.