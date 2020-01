Boeing-topman niet naar NL om vliegcrash Turkish Airlines: ’Enorm zwaktebod’

Een speciale commissie wilde hem aan de tand voelen over de vliegcrash. Centrale vraag zou dan geweest zijn of er vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Aanleiding voor de hoorzitting van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat is recente berichtgeving door The New York Times. De Amerikaanse krant meldde dat sommige bevindingen, die mogelijk schadelijk waren voor de vliegtuigbouwer, onder druk van de Amerikanen zijn weggemoffeld.

In een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat wijst Boeing erop dat het bedrijf via de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB nauw heeft samengewerkt met de OVV bij het onderzoek naar de crash. Boeing heeft vernomen dat de NTSB niet aanwezig is bij de hoorzitting. Daarop heeft Boeing besloten ook verstek te laten gaan.

’Enorm zwaktebod’

Een Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing neer bij Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven. De OVV deed onderzoek en concludeerde dat de crash was veroorzaakt door een defecte hoogtemeter, in combinatie met fouten van de bemanning.

D66-Kamerlid Jan Paternotte noemt het wegblijven van Calhoun een "enorm zwaktebod". Volgens hem staat Boeing voor de opgave het vertrouwen in het bedrijf te herstellen na fouten met de 737 MAX. "Verstoppertje spelen helpt niet."