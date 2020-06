Twee neven ontsnappen uit gevangenis, beloven in briefje terug te komen

Volgens de Italiaanse krant Repubblica schreven Davad Zukanovic (40) en Lil Ahmetovic (46) dat ze hun kinderen moeten helpen die in de problemen zouden zijn geraakt door het verhandelen van drugs. Hun vrouwen konden niet helpen, want ook die zitten achter de tralies.

Zukanovci en Ahmetovic onstnapten vorige week. Ze klommen met behulp van een brandslang over de muur van de gevangenis. De twee zaten vast voor onder meer fraude. Ze beloofden in het briefje, dat in hun cel werd gevonden, over ongeveer vijftien dagen weer terug te zijn.