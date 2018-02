Lasertechniek legt 60.000 verborgen Maya-ruïnes bloot

De wetenschappers springen een gat in de lucht na de belangrijke vondst, die met behulp van de Lidar-laser is gedaan.

Die techniek is vergelijkbaar met de sonar van een vleermuis. Met de laser is zo’n 2.100 vierkante kilometer aan begroeid gebied gescand. Zo bleek dat er zich onder sommige ’bergen’ een piramide bleek te bevinden. In de loop der jaren zijn de ruïnes bedekt door beplanting en aarde.

Archeologen leren steeds meer over de cultuur van de oude Maya’s. Veel gebouwen en wegen blijken geavanceerder gebouwd dan tot nu toe werd gedacht. De stad ’Tika’ blijkt een stuk groter te zijn dan bekend was.

In totaal zijn er zo’n 60.000 huizen, wegen, paleizen en andere met de hand gemaakte bouwwerken ontdekt.