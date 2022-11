Toch geen strafeisen in zaak gewelddadige overval waardetransport: OM kwam in tijdnood

Het bewijsbetoog van het OM is bijzonder omvangrijk en gedetailleerd. Bovendien moet alles wat in de rechtszaal wordt besproken worden vertaald door een tolk, aangezien de verdachten Franstaligen zijn, afkomstig uit België en Frankrijk. Dit levert de nodige vertraging in de voordracht op.

De overval werd gepleegd op 19 mei vorig jaar en leidde tot een wilde achtervolging door de massaal uitgerukte politie. Deze eindigde in een weiland bij Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam. Eén overvaller, een Fransman van 47, werd daar door de politie doodgeschoten.

Doodsangsten

Het zwaartepunt in de strafzaak wordt gevormd door de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten. De verdachten hebben tot dusver volgehouden dat dat niet het geval is geweest. Volgens het OM is het tegendeel waar en is er sprake van meervoudige gekwalificeerde poging tot doodslag op politiemensen. Meerdere agenten hebben doodsangsten uitgestaan.