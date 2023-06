Grote storing Vlaardingen: zeker tienduizend adressen zonder stroom

VLAARDINGEN - Een grote stroomstoring in Vlaardingen treft zondagochtend 10.980 klanten, zo meldt Stedin. Een woordvoerder meldt dat er rook uit een hoogspanningsstation in de plaats komt en dat dat eerst moet worden afgehandeld door de brandweer voordat de monteurs kunnen kijken wat de schade precies is.