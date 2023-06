Kortsluiting op loeiwarme dag Stroom ’in fases’ weer terug voor inwoners Vlaardingen: liften en stoplichten vielen uit

Door een grote stroomstoring kwamen diverse mensen zondagochtend vast te zitten in een lift in Vlaardingen. Ⓒ pronews

VLAARDINGEN - De oorzaak van de stroomstoring in Vlaardingen is gevonden, meldt netbeheerder Stedin zondagochtend. Klanten worden „gefaseerd” weer van stroom voorzien. Door de storing kwamen mensen in stilvallende liften te zitten. Stoplichten in de getroffen omgeving hielden ermee op. Een woordvoerder zegt dat het euvel alsnog wel even kan voortduren.