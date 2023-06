Kortsluiting op loeiwarme dag Stroomstoring opgelost in Vlaardingen: liften en verkeerslichten vielen uit

Kopieer naar clipboard

Door een grote stroomstoring kwamen diverse mensen zondagochtend vast te zitten in een lift in Vlaardingen. Ⓒ pronews

VLAARDINGEN - De stroomstoring die meer dan tienduizend adressen in Vlaardingen rond 06.50 uur trof, is volledig opgelost. Alle klanten hebben sinds 10.28 uur weer stroom, meldt netbeheerder Stedin. De oorzaak van de storing was een kapot onderdeel in het hoogspanningsstation.