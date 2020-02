Trump viert zijn vrijspraak

De president toont trots de voorpagina van de Washington Post met de kop ’Trump vrijgesproken’. Ⓒ FOTO REUTERS

WASHINGTON - „Dit is het eindresultaat!” Zwaaiend met een Washington Post waar op de voorpagina groot „Trump vrijgesproken” stond, begon president Trump opgetogen aan zijn speech. Het was zijn officiële reactie op zijn vrijspraak in de impeachment-zaak tegen hem. Het begon als een viering, met de president als stralend middelpunt. Het eindigde met een keiharde afrekening van zijn tegenstanders door een ontketende Trump.