Bekende crimineel Peter ’Pjotr’ R. opgepakt

De bekende 46-jarige Amsterdamse crimineel zou samen met Younes A. (27), ooit veroordeeld voor het beschieten van de woning van Martin Kok, op pad zijn geweest in Zaandam. Daar probeerden ze volgens een getuige een Porsche op een aanhanger te laden. De twee probeerden nog te vluchten voor gealarmeerde agenten, maar ze werden allebei gepakt en meegenomen naar het bureau.

„Het ging puur om het vermoeden van een autodiefstal”, zegt advocaat Jan-Hein Kuijpers van Peter R. tegen de Amsterdamse krant. Geruchten over mogelijke plannen voor een liquidatie waar een vluchtauto voor nodig was, doet hij van de hand. Ook de raadsman van Younes A. reageert zo. „Het onderzoek is nog in volle gang, maar dit ziet er in eerste instantie uit als een ordinaire poging tot autodiefstal. Daarbij is nog onduidelijk wie wat heeft gedaan en geweten.”

Peter R. is al decennia lang een grote naam in het Amsterdamse criminele milieu. In november 2015 overleefde hij een moordaanslag in Diemen. Pjotr reed met zijn auto het water in toen hij werd beschoten, en heeft weten te schuilen onder water tot de kogelregen stopte. De vermoedelijke opdrachtgever is Naoufal ’Noffel’ F.