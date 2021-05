Dreiging tegen DPG Media in Antwerpen kwam uit Nederland

De Belgische politie zou door Nederlandse collega’s zijn gewaarschuwd. Maar de landelijke eenheid van de politie in Nederland kon daar maandagavond nog niets over zeggen.

VTM-journalist Faroek Özgünes zei maandag dat de Nederlandse extremisten dachten dat DPG Media meer zou weten van het schuiladres van de ondergedoken Belgische viroloog Marc van Ranst. Die houdt zich schuil omdat de voortvluchtige militair Jurgen Conings, die extreemrechtse sympathieën zou koesteren en de wapens zou willen opnemen tegen virologen en politici, het op hem voorzien zou hebben. Van Ranst trok vorige week nog in Nederland de aandacht met een twitterruzie met Willem Engel, een van de voormannen van het verzet tegen het Nederlandse coronabeleid.

Pand ontruimd

Het hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen werd maandagavond ontruimd. Het is inmiddels weer vrijgegeven, maar er is nog wel politiebewaking. Volgens de Belgische krant De Morgen werden ook kantoren van DPG in Nederland strikter bewaakt. DPG Nederland was maandagavond laat niet bereikbaar voor een toelichting daarop. Eerder op de avond lieten zowel de Belgische als Nederlandse woordvoerders van het bedrijf weten dat de dreiging slechts was gericht aan de Belgische locatie in Antwerpen en niet aan de Nederlandse tak van DPG Media.