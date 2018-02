Moorlag: fokverbod voor vechthonden

Jaarlijks vinden er tienduizenden bijtincidenten door honden plaats. Om dit cijfer omlaag te brengen, vindt Moorlag dat er een fokverbod voor zogenaamde hoog-risico honden moet komen. Of er nu al bepaalde hondenrassen worden betiteld als extra gevaarlijk, wordt niet duidelijk.

Ook moet er een importverbod en een registratieplicht komen voor zogenaamde vechthonden.

“Op termijn moeten we dit type honden niet meer in onze samenleving hebben,” aldus William Moorlag in het televisieprogramma.

In sommige Europese landen zijn de regels voor het fokken van honden strenger dan in Nederland. Zo geldt er in Engeland een verbod op het houden en fokken van pitbulls. Ook in Spanje moet je voor sommige honden een vergunning hebben.