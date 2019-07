Zo vieren de politici vakantie

Complexe baan, simpele vakantie: vooral kamperen met de tent is bij de politici populair. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Waar het dagelijks bestaan van ministers ministers en staatssecretarissen van kabinet-Rutte III hectisch en ingewikkeld is, zoeken zij de komende weken in hun vakantie juist rust en eenvoud. Vooral kamperen met de tent is bij hen populair.