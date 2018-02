Tennissers woest om dopingjacht

1 / 2 1 / 2 Robin Haase (r.) verloor niet alleen het dubbelspel met Jean-Julien Rojer, maar ook zijn geduld met de dopingcontroleurs. Ⓒ REUTERS

ALBERTVILLE - Robin Haase is wel wat gewend, ook als het gaat om dopingcontroles. Maar hij had nog nooit meegemaakt dat hij bij een toiletbezoek tijdens een wedstrijd werd verzocht zijn plasje in te leveren. ,,Dit gaat nergens over en is respectloos’’, zegt de kopman van Oranje in het Franse Albertville.