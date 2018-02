Winterse week begonnen: aan de grond lokaal -10 graden

De verkeersinformatiedienst waarschuwt zondagochtend voor lokale gladheid door bevriezing, met uitzondering van Zuid-Limburg.

Lokaal valt er zondag nog een beetje (natte) sneeuw, maar de komende dagen blijft het droog. Er zijn veel wolkenvelden met zo nu en dan wat zon. In de kustprovincies is kans op een winterse bui en in het oosten valt soms wat (natte) sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden.

Zonnig en koud winterweer

Dinsdag tot en met donderdag is het vrij zonnig en koud winterweer. In de nacht vriest het 3 tot 8 graden en aan de grond daalt de temperatuur lokaal onder -10 graden, meldt weerbureau Weeronline.

In deze dagen wordt geleidelijk ijs gevormd. Op banen waar telkens een dun laagje water wordt opgespoten kan vanaf woensdag of donderdag geschaatst worden. Naar verwachting is het ijs op ondergelopen weilanden later ook dik genoeg om op te schaatsen.

Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur geleidelijk. Vooral in het oosten kan het ’s nachts nog wel vriezen, maar in het westen blijft de temperatuur bij een zuidwestenwind boven nul. De middagtemperatuur stijgt geleidelijk naar 3 tot 6 graden en dat doet het ijs geen goed.