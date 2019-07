Komen Nederlandse IS-strijders alweer vrij?

Verslaggever Silvan Schoonhoven volgt de zaak vanuit de rechtbank Den Haag. Volg de uitspraak hieronder vanaf 13.00 uur.

Het is een unieke zaak, zei eerder strafrechtexpert Geert-Jan Knoops. „Als in Turkije het hoger beroep onherroepelijk is, kan justitie hem hier niet meer vervolgen.”

Reda N. werd in Turkije veroordeeld en vervroegd vrijgelaten. De zaak is daar gesloten, zegt advocaat Yasar Özdemir. De vraag is of er nu nog genoeg redenen zijn om hem in Nederland achter de tralies te houden, want volgens de wet mag iemand niet tweemaal voor hetzelfde misdrijf worden veroordeeld.

Lachend op de foto

Ook in de zaak van Reda’s reisgenoot Oussama A. doet de rechter vandaag uitspraak. Beide mannen vertrokken in 2014 naar het strijdgebied. Ze poseerden daar met zware wapens. In 2016 ontsnapten ze via een omweg naar Turkije. Ze hoopten dat ze zou worden uitgeleverd aan Nederland, zodat ze hier hun straf konden uitzitten. Het liep anders. De Turken sleepten Reda en Oussama voor hun eigen rechtbank. De Turkse rechter veroordeelde hen tot ruim zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie.

Maar na krap twee jaar werd het tweetal onverwacht al op straat gezet. Ze mochten hun hoger beroep in vrijheid afwachten. Begeleid door de marechaussee vlogen ze in juli vorig jaar terug naar ons land, waar ze op de terroristenafdeling van de gevangenis belandden.

Ronselen

Vanwege de eerdere veroordeling in Turkije voor ’lidmaatschap van een terroristische organisatie’ heeft Justitie geprobeerd om met nieuwe strafbare feiten op de proppen te komen, waarvoor de Turken het tweetal nog niet hebben berecht. In het geval van Reda N. voert justitie aan dat de Leidenaar anderen heeft ’geronseld’ om naar het kalifaat te komen. Bij Oussama A. heeft het OM steviger feiten in handen. Oussama maakte selfies bij geëxecuteerde slachtoffers van IS en heeft daarmee volgens het OM een oorlogsmisdaad gepleegd.