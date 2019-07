Syriëgangers horen straf voor IS-deelname

Reda poseerde in IS-gebied met zware wapens. Ⓒ Facebook

DEN HAAG - De vermeende jihadisten Oussama A. uit Utrecht en Reda N. uit Leiden (beiden 24) horen dinsdag wat voor straf ze krijgen voor de rol die ze in Syrië en Irak zouden hebben gehad. De rechtbank Den Haag zal daarbij een oordeel geven over beschuldigingen van het Openbaar Ministerie dat A. lachend op een foto poseert met een gekruisigd persoon. Dat is volgens het OM een oorlogsmisdaad en het is de eerste keer dat een Syriëganger daarvoor wordt vervolgd in Nederland.