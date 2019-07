Reda poseerde in IS-gebied met zware wapens. Ⓒ Facebook

DEN HAAG - Twee Nederlandse IS-strijders krijgen lange gevangenisstraffen. Reda N. uit Leiden moet vier jaar en zes maanden de cel in. Oussama A. uit Utrecht verdwijnt zeven jaar en zes maanden in de gevangenis omdat hij een triomfantelijke foto heeft gemaakt bij een gekruisigd lijk in Syrië: een oorlogsmisdaad.