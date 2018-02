Man opgepakt die Lana del Rey vlak voor concert wilde ontvoeren

Hunt is niet in de buurt van Elizabeth Grant, zoals Lana del Rey echt heet, geweest. De man zou de zangeres op social media hebben bedreigd en cryptische berichten hebben gestuurd. Fans van de zangeres lazen die berichten ook en tipten de politie. De verdachte is vastgezet in Orange County Jail.

Lana del Rey is in Nederland vooral bekend van het liedje Video Games.