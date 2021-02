Cao-impasse: politiebonden dreigen met acties

Een ruime meerderheid van de leden van de bonden ACP, NPB, ANPV en Equipe heeft zich voor dit ultimatum uitgesproken.

De bondsbesturen peilden eind januari de stemming onder hun leden over het voorliggende bod van 1,3 procent loonsverhoging voor de komende anderhalf jaar. Een ruime meerderheid van hen is voor niet accepteren en dus wel actievoeren, zo blijkt uit die rondgang. In een ruime week lieten bijna 10.000 politiemensen hun mening weten.

Een structurele loonsverhoging is het belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen, zo blijkt. Over tal van andere punten in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden is wel overeenstemming te vinden. Tussen het aanbod van minister Grapperhaus van 1,3 procent in anderhalf jaar en de eis van de bonden (2,5 procent in zestien maanden) gaapt echter nog een gat.

Gematigd

De bonden vinden hun looneis verre van onrealistisch. De voorgestelde loonsverhoging is volgens hun gematigd, „gezien de bijzondere tijd waarin we op dit moment leven.” „Wij en onze leden vonden het niet verantwoord om het onderste uit de kan te halen,” staat in de ultimatumbrief.

Dat Grapperhaus zelfs niet aan die volgens de bonden gematigde looneis tegemoet wilde komen, voelde ’als een klap in het gezicht’. Nu dreigen dus acties. Volgens actieleider Maarten Brink is het ultimatum een laatste kans voor de werkgever om aan de eisen te voldoen. „Als minister Grapperhaus dit ultimatum aan zijn laars lapt, zijn we zorgvuldig genoeg geweest om het overleg te kunnen afbreken en de politieke druk te gaan opvoeren via vakbondsacties.”

Bij het voeren van die acties wordt wel rekening gehouden met de coronacrisis, die „extra vindingrijkheid en zorgvuldigheid vereist.” Actieleider Alwin de Kok: „Meteen harde acties voeren is een riskante aanpak, die de maatschappelijke steun voor onze eisen snel kan doen afbrokkelen.”