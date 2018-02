IRA-veteraan, nu politicus, verwijdert wielklem met betonschaar

Kelly, een partijprominent van Sinn Fein, trof zijn auto met wielklem aan na een bezoekje aan de sportschool. Op de beelden is te zien hoe Kelly - die zijn voorbeeldfunctie kennelijk even ’vergeten’ is - de klem loshaalt en op de stoep legt. Naast de auto ligt op dat moment een grote betonschaar.

De politicus, een bekende IRA-veteraan en in het verleden ook veroordeeld voor zijn aandeel in bomaanslagen, wilde niet reageren op het voorval. Zijn opponenten spreken er schande van. „Dat Kelly hier schaamteloos voor eigen rechter speelt, mag niet onopgemerkt blijven”, aldus Jim Allister van de Traditional Unionist Voice.