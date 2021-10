Informateurs Koolmees en Remkes: formatie gaat ’verdiepende fase’ in

De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en CU gaan in gesprek met specialisten uit verschillende vakgebieden. Zo schuiven kopstukken van De Nederlandsche Bank, het UWV, de Belastingdienst, het COA en de IND aan. Er komt bovendien een gesprek met Pieter Omtzigt, die toen eerdere gesprekken werden gevoerd ziek thuis zat. Ook gedupeerden van gaswinning en de toeslagenaffaire mogen meepraten.

De kabinetsformatie gaat een fase van ’verdieping en uitwerking’ in waarin de partijen de thema’s bepalen die de grondslag gaan vormen voor een nieuw regeerakkoord. Dat zegt informateur Koolmees in een toelichting op de huidige stand van zaken. „Er zijn nog geen breekpunten, anders hadden we hier niet gestaan.”

Volgens Koolmees volgen er opnieuw sessies buiten Den Haag. Van 27 tot 29 oktober opnieuw in Hilversum, op 4 en 5 november in Groningen. Remkes zegt nog niet in te kunnen schatten of de formatie nog lang duurt. „Niets is besloten tot alles is besloten.” Koolmees vult aan dat er nog veel moet gebeuren. „De kop is eraf, maar er is nog veel werk te verrichten. De volgende fase bestaat uit verdiepen, alle onderwerpen zijn besproken.”

Heel oriënterend gesproken

Volgens Remkes is over ’de bemensing van het nieuwe kabinet heel oriënterend gesproken’. Volgens hem is nog niet besproken welke huidige ministers en staatssecretarissen mogen blijven. Remkes legt uit dat het door ’drukke agenda’s’ extra ingewikkeld is om enorm veel haast te maken.

Remkes vertelt dat partijen het eens zijn dat ’wat en waarom’ de nadruk moeten krijgen in een coalitieakkoord. Pas daarna - als bewindspersonen zijn beëdigd - zal in een regeerprogramma worden gewerkt aan de vraag ’hoe’.

Doorstart

De formatie zal deze week volgens betrokkenen wel verder gaan, maar vooral binnen eigen kring van de partijen, waarbij ook de inhoudelijke experts van de fracties zich zullen buigen over wat er tot nu toe is besproken.

Bijna twee weken geleden begonnen eindelijk de inhoudelijke onderhandelingen, toen VVD, D66, CDA en CU ruim een half jaar na de verkiezingen besloten toch voor een doorstart van kabinet-Rutte III te gaan.

’Dun regeerakkoord’

Sindsdien zijn de luiken, na een paar uiterst rumoerige maanden, bij de betrokken partijen gesloten. Remkes en Koolmees zeiden bij de start van hun gesprekken een ’beknopt regeerakkoord’ in elkaar te willen zetten. Aan de formatietafel is onder meer gesproken over hoe dik zo’n dun regeerakkoord zou moeten zijn.

De formatiegesprekken zijn tot nu toe vooral gevoerd door secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU). Volgende week zullen partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) ook weer aanschuiven. Waarschijnlijk worden er dan ook gesprekken gevoerd ’op de hei’, buiten Den Haag.