Oorlog in Oekraïne Oekraïne zwemt in buitgemaakt Russisch oorlogstuig: ’Zoveel dat we niet weten wat we ermee aan moeten!’

Een hond plast over een op de Russen buitgemaakt infanteriegevechtsvoertuig. Ⓒ REUTERS

KIEV - De tractor met daarachter een veroverde Russische tank of pantserwagen is een symbool van de oorlog in Oekraïne geworden. In de eerste maanden na de invasie hadden de Oekraïners nog mondjesmaat de beschikking over Russisch materieel, maar sinds het succesvolle tegenoffensief in het oosten van het land zijn de sluizen opengezet. „We hebben zoveel trofeeën dat we niet weten wat we ermee aan moeten!”