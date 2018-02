Agenten gemolesteerd

Het incident in Leek vond plaats nadat agenten naar een feest in sporthal De Schelp waren gegaan. Daar waren rond 01.30 uur wat opstootjes ontstaan. Toen de politie arriveerde werd in de hal op meerdere plekken gevochten. De agenten haalden de vechtersbazen uit elkaar.

Toen de agent een 19-jarige verdachte aansprak, haalde die uit. Vrienden van de man uit Grijpskerk wilden zich er ook mee bemoeien. Meerdere agenten waren ervoor nodig om de rust weer te laten keren.

Nachtelijk geweld

In Uden sprak een agent rond 03.30 uur op de Kerkstraat een groepje mannen aan. Drie van hen liepen met hun fiets in de hand over straat, een vierde man reed erbij op een snorfiets. De agent vroeg ze om op de stoep te gaan lopen. Daarop schopte een van de mannen hard tegen de politieauto.

De agent stapte uit om deze man aan te houden. De rest bemoeide zich er vervolgens mee, waarbij wat werd geduwd en getrokken. Een vechtpartij volgde, waarbij het de mannen lukte hun vriend bij de politie weg te halen. In het tumult kreeg de agent de vuistslag tegen de zijkant van zijn hoofd en werd hij omver getrokken.

De vier mannen zijn ervandoor gegaan. De politie is naar ze op zoek.