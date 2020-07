‘Als ik dit had geweten, was ik nooit het vliegtuig ingestapt’

In de podcast corona-update spreekt Schouten er schande van. „Nu moet ik in zelfquarantaine, alleen omdat Transavia kosten wil besparen.” Verder: de familie Jonker bleef achter in Kroatië ondanks het aangescherpte reisadvies. Ze zagen de toeristen om hen heen vertrekken, terwijl er in hun ogen niets is om bezorgd over te zijn. „Ik ben blij dat ik hier zit en niet in Zuid- of Noord-Holland.”

Luister de corona-update vakantie-editie hier, hieronder of via een van de bekende podcast apps.